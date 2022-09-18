Alanyaspor-Beşiktaş maçının faturası çok ağır oldu! Yasin Kol küme düşürülüyor

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki kararları tartışma konusu olan ve daha sonra dinlendirilen hakem Yasin Kol, 5. haftada yönettiği Sivasspor-Karagümrük maçında da sınıfta kaldı. 34 yaşındaki hakemin lige verilecek Dünya Kupası arasında küme düşürüleceği iddia edildi.

Beşiktaş-Alanyaspor maçında gösterdiği kartlar ve çaldığı düdüklerle tartışma konusu olan hakem Yasin Kol, klasman düşürülüyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA DİNLENDİRİLDİ

Ajansspor'un haberine göre, Alanyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında çok büyük tartışmalara neden olan kararlara imza atan Kol, 2 haftalık dinlendirmenin ardından 5. Haftada Sivasspor-Karagümrük müsabakasına verildi.

DÜNYA KUPASI ARASINDA KLASMAN DÜŞÜRÜLECEK

Yasin Kol'un yönetimi o maçta da fazla beğenilmemiş ve kötü not almış olacak ki, son iki haftanın hakemleri içinde adı yer almadı. TFF'den gelen haberler Trabzon bölgesi hakeminin 14 Kasımda başlayan Dünya Kupası arasında klasman düşürüleceği yönünde