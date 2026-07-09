Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.
Futbolcular ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk