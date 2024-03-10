Alaçatıspor İzmirspor'u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, konuk ettiği İzmirspor'u 2-0 mağlup etti.

Alaçatıspor Genel Koordinatörü Malik Gençalp, maç başlamadan önce maçı yönetecek olan kadın hakeme ve 4. hakeme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim etti. Ligin ikinci yarısına iyi başlayan ve aldığı galibiyetlerle ligde iddiasını sürdüren Alaçatıspor, ligin 21. haftasında sahasında mücadele ettiği İzmirspor karşısında 37. dakikada Yakup Karakum'un attığı gole ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Alaçatıspor, 51. dakikada Alper Önal'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Daha sonra her iki takımın da atakları gol ile sonuçlanmayınca maçın kazanan taraf Alaçatıspor oldu.

Alaçatıspor bu galibiyetle, ligdeki puanını 38 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Alaçatıspor, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'de deplasmanda Bilecik 1969 ile karşılaşacak. - İZMİR