Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Görmez Binbaşı Oldu

Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Görmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir üst rütbeye terfi ederek binbaşı oldu. Rütbesini taktıran Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Görmez'in daha ileriye götüreceği şerefli görevlerde başarılar diledi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Görmez, bir üst rütbeye terfi ederek binbaşı oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir üst rütbeye yükselen Görmez 'in apoletini Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman taktı.

Kaymakam Zaman, rütbelerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu rütbeler kolay kazanılmıyor. Bu şerefli, onurlu görevleri daha ileriye götürmesini temenni ederim." dedi.