Ücretleri bile belli! Burak Yılmaz ve Ozan Tufan, artık Beşiktaş'ın oyuncusu

Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluğu kaptırmamak için kolları sıvadı. Kara Kartal'ın Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'la prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Burak'ın mukavelesi 1+1 yıllık.

15 MİLYON LİRA

Burak Yılmaz'ın sezonluk ücretinin 15 milyon lira olduğu aktarıldı. Milli formayı bırakan Burak, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmek istiyor.

OZAN'DAN YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı sembolik bir bonservise Beşiktaş'a vermeye hazır. Ozan'ın önündeki tek engel Watford. Watford mucize eseri kümede kalmayı başarırsa Ozan, İngiltere'ye dönecek. Ancak Watford'un ligde kalma ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe'nin gidişine izin verdiği Ozan da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

BONUS PAZARLIĞI

Beşiktaş'ın Ozan'a 17 milyon lira civarında senelik ücret önerdiği öğrenildi. Ozan'ın menajerleri ise bonuslarla birlikte bu ücreti 20 milyon liranın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Burak Yılmaz ve Ozan Tufan Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.