Ücretleri bile belli! Burak Yılmaz ve Ozan Tufan, artık Beşiktaş'ın oyuncusu - Haberler

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Ücretleri bile belli! Burak Yılmaz ve Ozan Tufan, artık Beşiktaş'ın oyuncusu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz ile Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak üzere. Burak ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe ile ipleri koparan Ozan Tufan da Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluğu kaptırmamak için kolları sıvadı. Kara Kartal'ın Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'la prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Burak'ın mukavelesi 1+1 yıllık.

Alacakları ücretler bile belli! Burak Yılmaz ve Ozan Tufan, artık Beşiktaş'ın oyuncusu

Burak Yılmaz'ın sezonluk ücretinin 15 milyon lira olduğu aktarıldı. Milli formayı bırakan Burak, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmek istiyor.

Alacakları ücretler bile belli! Burak Yılmaz ve Ozan Tufan, artık Beşiktaş'ın oyuncusu

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı sembolik bir bonservise Beşiktaş'a vermeye hazır. Ozan'ın önündeki tek engel Watford. Watford mucize eseri kümede kalmayı başarırsa Ozan, İngiltere'ye dönecek. Ancak Watford'un ligde kalma ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe'nin gidişine izin verdiği Ozan da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın Ozan'a 17 milyon lira civarında senelik ücret önerdiği öğrenildi. Ozan'ın menajerleri ise bonuslarla birlikte bu ücreti 20 milyon liranın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Burak Yılmaz ve Ozan Tufan Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig, Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Beşiktaş, Spor, Haberler

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