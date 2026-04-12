Akra Gran Fondo Antalya bisiklet yarışları tamamlandı

15 ülkeden 578 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 8. Akra Gran Fondo Antalya bisiklet yarışları, Kemer ilçesinde tamamlandı. Yarışta erkekler ve kadınlarda farklı parkurlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

"Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" bisiklet yarışlarının 8'incisi Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, 15 ülkeden 578 sporcunun katıldığı etkinliğin ikinci ve son gününde sporcular, 98 kilometrelik AKRA ve 48 kilometrelik AG TOHUM parkurlarında pedal çevirdi.

98 kilometrelik yarışı erkeklerde 3.03.06.80'lik dereceyle Gökhan Uzuntaş, kadınlarda Rus sporcu Daria Pravilova 3.18.45.40'lık dereceyle birinci bitirdi.

48 kilometrelik yarışı ise erkeklerde 1.17.47.94'lük dereceyle Alptuğ Kuşcu, kadınlarda 1.19.19.56'lık dereceyle Aylin Yüce ilk sırada tamamladı.

Ayrıca AG Tohum-Para C 48K parkurunda erkeklerde Hüseyin Uğur, AG Tohum-Para B 48K parkurunda erkeklerde Halil Vural, kadınlarda Gülsüm Çeşmeci-Burcu Yıldız, AG Tohum-Para C (48K) Pro parkurunda erkeklerde Fırat Uğur ile Kazakistanlı Pavel Babenko birinci oldu.

Kemer Olbia Parkı'nda "Yeşil Gelecek" temasıyla başlayan organizasyonun ardından düzenlenen törende, etaplarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı