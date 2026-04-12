Akra Gran Fondo Antalya bisiklet yarışları tamamlandı

"Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" bisiklet yarışlarının 8'incisi Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, 15 ülkeden 578 sporcunun katıldığı etkinliğin ikinci ve son gününde sporcular, 98 kilometrelik AKRA ve 48 kilometrelik AG TOHUM parkurlarında pedal çevirdi.

98 kilometrelik yarışı erkeklerde 3.03.06.80'lik dereceyle Gökhan Uzuntaş, kadınlarda Rus sporcu Daria Pravilova 3.18.45.40'lık dereceyle birinci bitirdi.

48 kilometrelik yarışı ise erkeklerde 1.17.47.94'lük dereceyle Alptuğ Kuşcu, kadınlarda 1.19.19.56'lık dereceyle Aylin Yüce ilk sırada tamamladı.

Ayrıca AG Tohum-Para C 48K parkurunda erkeklerde Hüseyin Uğur, AG Tohum-Para B 48K parkurunda erkeklerde Halil Vural, kadınlarda Gülsüm Çeşmeci-Burcu Yıldız, AG Tohum-Para C (48K) Pro parkurunda erkeklerde Fırat Uğur ile Kazakistanlı Pavel Babenko birinci oldu.

Kemer Olbia Parkı'nda "Yeşil Gelecek" temasıyla başlayan organizasyonun ardından düzenlenen törende, etaplarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.