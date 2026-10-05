Akhisarlı bisikletçiler Konya'daki pist kupasında altın, gümüş, bronz madalya kazandı

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Konya Veledromu'nda 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 3. Yarışı'nda mücadele eden Akhisarlı sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle ilçeye madalyalarla döndü. Hilal Kaymaz bir altın, bir gümüş ve bir bronz derece elde ederken, İlknur Buğlem Karataş iki bronz derece kazandı.

Yarışlarda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Hilal Kaymaz, U13 kadınlar kategorisinde Scratch yarışını birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Kaymaz, 250 metre flying sprint yarışında ikinci, 500 metre ITT yarışında ise üçüncü oldu.

Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş ise U15 kadınlar kategorisinde 250 metre flying sprint ve 500 metre ITT yarışlarını üçüncü sırada tamamladı.

Akhisarlı genç bisikletçilerin Konya'da elde ettiği dereceler ilçede sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı