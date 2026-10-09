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AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı Kupa Voley'de 3-0 yendi

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi. Karşılaşmayı 26-24, 25-23 ve 25-19'luk setlerle kazanan Onikişubat temsilcisi, 92 dakika süren mücadeleden galip ayrıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Erkan Yıldırım

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez)

Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ewert (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Oğuzhan Tarakcı, Özgür Karababa, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Setler: 26-24, 25-23, 25-19

Süre: 92 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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