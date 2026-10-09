AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı Kupa Voley'de 3-0 yendi

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı Kupa Voley'de 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi. Karşılaşmayı 26-24, 25-23 ve 25-19'luk setlerle kazanan Onikişubat temsilcisi, 92 dakika süren mücadeleden galip ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Erkan Yıldırım
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez)
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ewert (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Oğuzhan Tarakcı, Özgür Karababa, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Setler: 26-24, 25-23, 25-19
Süre: 92 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA