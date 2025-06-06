Ahmet Kaplan Roland Garros'da İkincilik Elde Etti

GRAND Slam turnuvası Roland Garros Quad kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ahmet Kaplan, partneri Donald Ramphadi ile çiftlerde ikinci oldu.

Dünya 4 numarası milli sporcu Ahmet Kaplan, Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile turnuvanın 2 numaralı seri başı Sam Schroder/Andy Lapthorne ikilisini 6-3, 2-6, 10-7 yenerek Roland Garros Quad kategorisinde finale yükselmişti. Kaplan/Ramphadi çiftinin şampiyonluk yolunda son rakibi 1 numaralı seri başı Guy Sasson/Niels Vink oldu. 1 saat 29 süren mücadelede Kaplan/Ramphadi ikilisi Sasson/Vink çiftine 6-3, 6-4 yenilerek turnuvada ikincilik elde etti.