Ahmet Kaplan, French Riviera Açık finalinde Sam Schroder'e yenilerek ikinci oldu

Ahmet Kaplan, French Riviera Açık finalinde Sam Schroder'e yenilerek ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'daki WC1000 French Riviera Açık'ı ikinci sırada tamamladı. Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder'e 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA