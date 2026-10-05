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Ahmet Kaplan, French Riviera Açık finalinde Sam Schroder'e yenilerek ikinci oldu

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Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'daki WC1000 French Riviera Açık'ı ikinci sırada tamamladı. Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder'e 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder ile karşılaştı.

Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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