Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası ortalığı ayağa kaldıran paylaşım: Rahatsızım

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği maç sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın paylaşımı olay oldu. Fatih Karagümrük forması giyen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'i hedef alan Çakar, "Karagümrük'ün Caner Erkin adlı oyuncusunun bu geceki performansından rahatsızım." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarı, Çakar'ın bu paylaşımı sonrası ünlü yorumcuya sert tepki gösterdi.