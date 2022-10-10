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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası ortalığı ayağa kaldıran paylaşım: Rahatsızım

Spor Haberleri

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası ortalığı ayağa kaldıran paylaşım: Rahatsızım

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği maç sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın paylaşımı olay oldu. Fatih Karagümrük forması giyen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'i hedef alan Çakar, "Karagümrük'ün Caner Erkin adlı oyuncusunun bu geceki performansından rahatsızım." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarı, Çakar'ın bu paylaşımı sonrası ünlü yorumcuya sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımla tepki çekti.

"CANER'İN PERFORMANSINDAN RAHATSIZIM"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Caner Erkin'i hedef aldı. Çakar yaptığı paylaşımda, "Karagümrük'ün Caner Erkin adlı oyuncusunun bu geceki performansından rahatsızım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası Caner Erkin paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı Ahmet Çakar'ın bu performansına tepki gösterdi. Caner Erkin'e haksızlık yapıldığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, ünlü yorumcunun paylaşımını sert eleştirdi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ahmet Çakar Caner Erkin Fenerbahçe Spor Haberler

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