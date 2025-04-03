Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı, maç öncesi idmanların gayet iyi gittiğini belirtti.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ağırlıklı idman yaptı. Tedavisine devam edilen Geraldo, takımdan ayrı çalıştı.

Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esenler Erokspor ile kendi evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Takımın tamamının idmanlara katıldığını dile getiren Şanlı, maçın hazırlıklarının gayet iyi gittiğini dile getirdi

Ligde geçen hafta Siltaşyapı Pendikspor'a karşı yakaladıkları 2-0 üstünlüğü koruyamadıklarına dikkati çeken Şanlı, "Oyuncu grubu elindeki fırsatı kaçırdığı için çok üzüldü. Oyun olarak ilk yarıda gösterdikleri reaksiyon bizim için değerli." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlılar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.