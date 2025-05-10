Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Ağrı Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Ağrı Adalet

Ağrı Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Ağrı Adalet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın en büyük voleybol organizasyonu olan turnuva, final maçında Ağrı Adalet'in Eleşkirt Gençlerbirliği'ni yenmesiyle sona erdi. Fair-play ruhunun ön planda tutulduğu etkinlikte, tribünleri dolduran sporseverler büyük bir mücadeleye tanıklık etti.

Ağrı'nın en büyük voleybol organizasyonu olan ve 50 takım ile 500 sporcuyu bir araya getiren dev turnuva, final maçıyla sona erdi. Nefes kesen finalde Ağrı Adalet, Eleşkirt Gençlerbirliği'ni mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Turnuva boyunca fair-play ruhu ön planda tutulurken, centilmenlik ve kardeşlik mesajları sahaya yansıdı. Tribünleri dolduran sporseverler, final maçında yaşanan mücadeleye büyük ilgi gösterdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde Ağrı Adalet takımına kupası takdim edilirken, organizasyona katkı sunan tüm sporculara, teknik ekiplere ve destekçilere teşekkür edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.