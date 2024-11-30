Ağrı'da Küçük Kızlar Atletizm Şampiyonu Ödüllendirildi
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Okul Sporları Atletizm il birinciliğinde şampiyon olan Balıksu Köyü öğrencilerini tebrik etti ve başarılı öğrencilere hediyeler verdi.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm il birinciliği müsabakalarında küçük kızlar kategorisinde şampiyon olan Balıksu Köyü öğrencilerini ve okul müdürü Ali Ulutaş, beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.
Kız takımını, öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik eden Çelebi, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Beden Eğitimi Öğretmenlerinden yarışma ile ilgili bilgi alan Çelebi, başarılı öğrencilere eşofman takımı hediye ederek başarılarının devamını diledi. - AĞRI