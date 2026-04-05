Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe derbisinin ardından son dakikada verilen penaltı kararına tepki gösterdi. Deneyimli oyuncu, kararın yanlış olduğunu ifade ederek, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü!'' dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"POZİSYONUN PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Karşılaşmanın uzatma anlarında verilen penaltı kararını yorumlayan Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" ifadelerini kullandı.

"DÜRÜSTÇE KAZANARAK DA ŞAMPİYON OLUNABİLİR''

Sözlerine devam eden Agbadou, Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıPikachu hd:

ulan arkadaki ayağınla adama temas ediyosun öndeki ayağınla adamın gidişini etkiliyosun daha ne yapcan düştüğünde ayak çizgide net penaltı kaymadan önce düşüncen

Haber YorumlarıMGk:

Çağlar efendi Barışı biçti müdahale topa diyordunuz

Haber YorumlarıAli süleyman:

Pozisyon ceza sahası dışında.

Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Baris Trabzonlu oyuncunun bacagini kiriyordu net kırmızı çıkması gerekirken hiç birsey çıkmadı

Haber YorumlarıMGk:

Yabancı oyunculara çok ayıp ediyoruz burada hakikaten futbol var sanıyorlar tiyatrodan haberleri yok... Penaltısız Fener sussuz çöl gibidir

Haber YorumlarıKenan polat:

3 yıldır hakemlerle şampiyon olurken niye böyle objektif değilsin oe

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

