Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"POZİSYONUN PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Karşılaşmanın uzatma anlarında verilen penaltı kararını yorumlayan Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" ifadelerini kullandı.

"DÜRÜSTÇE KAZANARAK DA ŞAMPİYON OLUNABİLİR''

Sözlerine devam eden Agbadou, Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." sözlerini sarf etti.