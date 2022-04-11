Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı - Haberler

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Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası'nın ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası'nın ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Satranç turnuvası Afyonkarahisar Spor Kompleksinde yapıldı. U12, U12 Kadınlar, U18, U18 Kadınlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuvaya toplam 2 kulüp ve 47 sporcu katıldı. Başhakem Gökhan Çoban yaptığı açıklamada "Bu turnuvaya katkılarından dolayı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, basın ve yayın kuruluşlarına, tüm satranç severlere camiamız adına saygı ve şükranlarımızı sunarız" dedi. Öte yandan dereceye giren katılımcılara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Satranç Turnuvası, Karahisar, gençlik, Spor, Haberler

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