Afyonkarahisar Hocalar Kaymakamlığından Büyük Erkekler Voleybol Turnuvası Duyurusu

Afyonkarahisar Hocalar Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından büyük erkekler voleybol turnuvası yapılacağı kaydedildi.

Hocalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada Son başvuru tarihinden önce Hocalar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne veya E-Devlet üzerinden spor bilgi sistemine girerek ulusal spor projeleri bölümünden başvurunun yapılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2024 olduğu ve en az 6 kişilik bir voleybol takımının olması gerektiği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR