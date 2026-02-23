Haberler

Afyonkarahisar GSB'den TEKNOFEST'e başvuracak gençlere destek

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilim, teknoloji ve inovasyon projeleri için TEKNOFEST 2026 yarışmalarına başvuran gençlere çeşitli destekler sunacak. Destekler arasında malzeme yardımı, eğitim atölyeleri ve konaklama hizmetleri yer alıyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini desteklemek amacıyla TEKNOFEST 2026 yarışmalarına başvuran gençlere destek verecek.

Gençlik merkezleri adına yapılacak başvurularda, proje süreci boyunca gençlere destek sağlanacağı kaydedildi. Bu çerçevede projelere gençlik çalışanı veya danışman görevlendirilmesi, gençlik merkezlerindeki atölye ve fiziksel alanların kullanımı, proje türüne göre karşılıksız malzeme desteği gibi imkanlar sunulacağı kaydedildi.

Finale kalan projelerde ise gençlere konaklama, ulaşım, kamp, iaşe ve ibate desteği, özel baskılı tişört ve tunik kıyafet, görsel materyal baskıları ile birlikte gençlik merkezlerimizde bulunan teknik ekipman ve atölye desteği sağlanacağı belirtildi.

Başvuruların 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
