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Afyonkarahisar'da gençler floor curling müsabakalarında Şimşek kulüpleri birinci oldu

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Afyonkarahisar'da gençler floor curling müsabakalarında Şimşek kulüpleri birinci oldu
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Afyonkarahisar'daki Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı. Genç kızlarda Şimşek A, genç erkeklerde Şimşek B, genç karmada Şimşek A birinci olurken dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Afyonkarahisar'da Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda genç kızlar kategorisinde Şimşek A Kulübü, genç erkekler kategorisinde Şimşek B Kulübü, genç karma kategorisinde ise Şimşek A Kulübü birinciliği elde etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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