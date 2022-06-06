Afyonkarahisar'da 'Basketbol Mahalli Müsabakaları' sona erdi - Haberler

Afyonkarahisar'da düzenlenen U-10 ve U-12 Basketbol Mahalli Müsabakaları Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda oynanan maçlar sonucunda sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını aldı.

Afyonkarahisar spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Birçok farklı branşta müsabakaya ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da Basketbol Mahalli Karşılaşmaları sona erdi. Kıran kırana geçen maçlar sonucunda; U-10 yaş kategorisinde Karakartal SK birinci, Yeni Nesil SK ikinci, Yükseliş SK üçüncü oldu. U-12 yaş kategorisinde ise Yeni Nesil SK birinci, Afyon Yıldızları SK ikinci, Yükseliş SK ise üçüncü oldu.

Karşılaşmalar neticesinde başarılı olan takımlara madalya ve kupaları; Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Basketbol İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Sarlık tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor