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Afyonkarahisar'da Balkan Wushu Kung Fu şampiyonası başladı

Spor Haberleri

Afyonkarahisar'da Balkan Wushu Kung Fu şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Müsabakaları başladı.

Afyonkarahisar'da 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Müsabakaları başladı.

Tınaztepe Spor Salonunda 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen karşılaşmalarda 10 farklı ülkeden bin 100 sporcu boy gösterecek. Bugün başlayan müsabakalar 9 Ekim Pazar günü sona erecek. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde taolu ve sanda branşlarında yarışıyor. Yarışmacılar dereceye girebilmek için ter dökerken şampiyona katılan aileler de sporcu gençlerin heyecanına ortak oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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