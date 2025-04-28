Afyonkarahisar'da 2. Lig Üçüncü Etap ve Play-Off Masa Tenisi Müsabakaları Başladı

2. Lig Üçüncü Etap ve Play-Off Masa Tenisi Müsabakaları Afyonkarahisar'da başlarken, müsabakalara birçok farklı şehirden toplam 32 takım ve 140 sporcu katıldı.

Müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu "Burada masa tenisinin ülke genelindeki en iyi sporcularına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 2. Lig Üçüncü Etap ve Play-Off Müsabakaları, sporun rekabet ruhunu ve fair-play anlayışını en güzel şekilde yansıtıyor. Masa tenisi gibi refleks, hız ve strateji gerektiren bir branşta sporcularımızın göstermiş olduğu performans gerçekten takdire şayan. Afyonkarahisar olarak sadece futbol ya da basketbol değil, masa tenisi gibi branşlarda da iddialı organizasyonlar yapabiliyoruz. Spor altyapımızı güçlendirmeye, gençlerimize daha fazla spor yapma imkanı sunmaya devam edeceğiz. Sporla büyüyen, sporla gelişen bir gençlik hedefliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR