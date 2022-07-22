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Afyon haberleri: Afyonspor, Şiyar Kepir'i kadrosuna dahil etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyon haberleri: Afyonspor, Şiyar Kepir'i kadrosuna dahil etti

Afyon haberler... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Afyonspor, 23 yaşındaki Şiyar Kepir'i kadrosuna dahil etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Afyonspor, 23 yaşındaki Şiyar Kepir'i kadrosuna dahil etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Hazırlıklarına devam ettiren Afyonspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mor beyazlı ekip bu çerçevede Şanlıurfaspor'da top koşturan 23 yaşındaki ön libero-stoper oyuncusu Şiyar Kepir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kepir'in önümüzdeki günlerde takımla antrenmana çıkması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Şiyar Spor Haberler

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