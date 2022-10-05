AEK Larnaca, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak AEK Larnaca, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak AEK Larnaca, hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadı'nda, teknik direktörü Jose Luis Oltra yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmasıyla devam idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan konuk ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Spor Kaynak: AA / Murat Karadağ Ülker Stadı AEK Larnaca Fenerbahçe Spor Haberler

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