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AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de Üçüncülüğü Elde Etti

AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de Üçüncülüğü Elde Etti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında AEK, La Laguna Tenerife'yi 77-73 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

La Laguna Tenerife: Huertas 10, Kramer 15, Scrubb 6, Abromaitis 3, Shermadini 5, Kostadinov 3, Fernandez 14, Drell 6, Costa 4, Badji 2, Doornekamp 5

AEK: Hubb 6, Bryce 8, Netzipoglou 2, Gray 11, Golden 9, Hale 16, Skordilis, Karampelas, Flionis 3, Kuzminskas, Kouzeloglou 2, Tucker 20

1. Periyot: 21-11

Devre: 39-28

3. Periyot: 55-46

Beş faulle çıkan: 35.46 CJ Bryce (AEK)

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi AEK, İspanya'dan La Laguna Tenerife'yi 77-73 mağlup etti.

Bu sonuçla AEK üçüncü, La Laguna Tenerife'de dördüncü sırada organizasyonu tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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