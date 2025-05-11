AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de Üçüncülüğü Elde Etti
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında AEK, La Laguna Tenerife'yi 77-73 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)
La Laguna Tenerife: Huertas 10, Kramer 15, Scrubb 6, Abromaitis 3, Shermadini 5, Kostadinov 3, Fernandez 14, Drell 6, Costa 4, Badji 2, Doornekamp 5
AEK: Hubb 6, Bryce 8, Netzipoglou 2, Gray 11, Golden 9, Hale 16, Skordilis, Karampelas, Flionis 3, Kuzminskas, Kouzeloglou 2, Tucker 20
1. Periyot: 21-11
Devre: 39-28
3. Periyot: 55-46
Beş faulle çıkan: 35.46 CJ Bryce (AEK)
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi AEK, İspanya'dan La Laguna Tenerife'yi 77-73 mağlup etti.
Bu sonuçla AEK üçüncü, La Laguna Tenerife'de dördüncü sırada organizasyonu tamamladı.