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Adnan Polat'ın annesi Suna Polat son yolculuğuna uğurlandı

Adnan Polat'ın annesi Suna Polat son yolculuğuna uğurlandı

Spor Haberleri

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknik direktörler Mustafa Denizli, Hikmet Karaman, spor, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Suna Polat'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Galatasaray Adnan Polat Teşvikiye Spor Haberler

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