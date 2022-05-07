Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2

BODRUM, MUĞLA (DHA) - STAT: Bodrum İlçe

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı haftalar önce garantileyen Bodrumspor, sezonun son haftasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Konuk takım 32'nci dakikada Hüseyin'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Adıyaman FK, 57'nci dakikada İbrahim ile skoru 2-0'a taşıdı. Bodrumspor'a 63'üncü dakikada Burhan'ın attığı gol puan için yeterli olmadı. Bodrumspor bu sonuçla sezonu 3'üncü bitirdi ve Play-Off'ta Sivas Belediyespor'un rakibi oldu. Karşılaşmalar 12-16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.