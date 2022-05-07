Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2 - Haberler

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Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Spor
 - Güncelleme:
Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Furkan Ulu (xx)BODRUMSPOR: Bahri (x) - Ali Eren (xx), Muhammet (xx), Oğuzhan (x), Yekta (x) (Dk. 60 Hüseyin x), Seçkin (x) (Dk. 73 Celal x), Apti Mert (xx), Burhan (xx), Adem Metin (x) (Dk.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Furkan Ulu (xx)

BODRUMSPOR: Bahri (x) - Ali Eren (xx), Muhammet (xx), Oğuzhan (x), Yekta (x) (Dk. 60 Hüseyin x), Seçkin (x) (Dk. 73 Celal x), Apti Mert (xx), Burhan (xx), Adem Metin (x) (Dk. 60 İsmail Tarım x), Halil İbrahim (x) (Dk. 65 Yusuf x), Berk İsmail (xx)

ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Türker (xxx) - Evren (xxx), Eren (xx) (Dk. 56 Mustafa xx), Osman (xxx), Hakan (xx), Cengizhan (xxx) (Dk. 73 Ömürcan x), Emin (xx), Hüseyin (xxx) (Dk. 79 Kerem x), Göktan (xx), İbrahim (xxx) (Dk. 78 Yılmaz x), Muhammet (xx)

GOLLER: Dk. 63 Burhan (Bodrumspor), Dk. 32 Hüseyin, Dk. 57 İbrahim ( Adıyaman FK)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Berk İsmail (Bodrumspor), Cengizhan, Osman, Türker, Hakan, Yılmaz ( Adıyaman FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı haftalar önce garantileyen Bodrumspor, sezonun son haftasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Konuk takım 32'nci dakikada Hüseyin'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Adıyaman FK, 57'nci dakikada İbrahim ile skoru 2-0'a taşıdı. Bodrumspor'a 63'üncü dakikada Burhan'ın attığı gol puan için yeterli olmadı. Bodrumspor bu sonuçla sezonu 3'üncü bitirdi ve Play-Off'ta Sivas Belediyespor'un rakibi oldu. Karşılaşmalar 12-16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Necati Selçuk, Adıyaman, Bodrum, Futbol, Spor, Haberler

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