Adının anıldığı takım Valencia'nın bile ağzını açık bıraktı! Hayatının imzasını atabilir

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve gol krallığı yarışında zirvede olan Enner Valencia, Barcelona'nın gündemine geldi. Depay'ı Atletico Madrid'e gönderen Katalan devinin, kısa vadeli bir çözüm aradığı forvet hattı için Ekvadorlu yıldızı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle adeta kendini bulan Enner Valencia, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin yıldızına, sürpriz bir talip çıktı.

DEPAY'IN YERİNİ VALENCIA İLE DOLDURABİLİRLER

Diario Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Enner Valencia ile Barcelona ilgileniyor. Depay'ın Atletico Madrid'e transferi sonrası hücum hattındaki eksikliği hızlı bir şekilde kapatmak isteyen Katalan devi, gündemine Valencia'yı aldı.

18 GOLE İMZA ATTI

Fenerbahçe'de 2015/2016'dan bu yana bir sezonda en çok gol atan futbolcu olan Enner Valencia, bu sezon performansıyla taraftarı mest ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda toplam 18 gol attı.