'Adım gibi eminim' diyen Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının devre arasında olay kehanet

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızlılar, ilk yarıyı 2-1 geride kaparken Rıdvan Dilmen TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.

"ÜMRANİYESPOR'UN KAZANMASI ZOR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Ümraniyespor'un maçı kazanması zor. 2-2'ye yakalanacağından adım gibi eminim." ifadelerini kullandı.

"OYUNCU İYİ GİTMİYORSA ÇIKARIRSIN"

Dilmen ayrıca, "Galatasaray'ın tempolu oyununu bekliyorduk zaten. Öyle de başladı ama futbolda ayıp yoktur. Oyuncu değişikliğinin ayıbı olmaz. Bugün de Emre'nin kanadında 3. tehdidi yedi. Oyuncu iyi gitmiyorsa çıkarırsın. Devreye bekleyeyim dersen sıkıntı yaşarsın." dedi.