Adanaspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti
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Adanaspor, 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Feyzi Yıldırım'dan geldi.
Yusuf KANTARLI/ADANA,
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Burak Olcar, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Şengül
ADANASPOR: Ahmet Said- Hüseyin (Dk.86 Ferhat), Fatih, Evren, Feyzi, Kubilay(Dk.86 Harun), Oberlin (Dk.70 Diakite), Hakkı (Metehan), Champness (Dk.60 Yepie), Dabo, Fernandes
ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed- Hasan, Glumac, Popov (Dk.87 Cofie), Cavere, Muhhamed (Dk.46 Emre), Serkan (Dk.46 İlhami), Onur (Dk.70 Melih), Diniyev, Bregu(Dk.70 Bouali), Klonaridis
GOLLER: Dk.74 Feyzi Yıldırım ( Adanaspor )
SARI KARTLAR: Hakkı, Evren, Feyzi, Dabo ( Adanaspor )
1'inci Lig 10'uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
9'uncu dakikada Ümraniyespor'da atak geliştiren Serkan, sağdan atak geliştirip pasını Diniyev'e gönderdi. Diniyev'in vuruşunda kaleci Ahmet, topu çelmek isterken elinden kaçırdı. Dönen topla buluşan Klonaridis'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
20'nci dakikada Adanaspor'da Champnes, soldan ilerleyip ceza yayındaki Hakkı'ya pasını gönderdi. Hakkı'nın pasıyla topla buluşan Oberlin'in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
26'ncı dakikada Ümraniyespor atağında Bregu pasını Hasan'a gönderdi. Hasan'ın sert şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.
43'üncü dakikada Ümraniyespor'da serbest vuruş kullanan Diniyev, içeri ortaladı. Ceza sahası içerisinde Cavare kafayla içeri ortaladı. Ön direkte bulunan Klonaridis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golün geçersiz olduğunu söyledi.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
47'nci dakikada Ümraniyespor'da Bregu'nun pasıyla buluşan Emre Demir, ceza alanına girip sol çaprazdan sert vurdu. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
49'uncu dakikada Ümraniyespor'da Serkan, soldan Bregu ile verkaç yaparak şutunu gönderdi. Kaleci Ahmet son anda topu kornere çeldi.
54'üncü dakikada Adanaspor'da atak geliştiren Fevzi, içeri ortaladı. Fevzi'nin ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi ancak top Hakkı'da kaldı. Hakkı'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
74'üncü dakikada Adanaspor'da ceza alanı önü sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Feyzi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adanaspor 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.