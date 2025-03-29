Adanaspor, İstanbulspor'a 2-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor'a 2-0 yenildi. Maçta İstanbulspor'un gollerini Loshaj ve Emir Kaan Gültekin kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Candeias rakip yarı alanın ortalarından kaleci İsa'nın önde olduğunu görüp sağ ayağıyla sert vurdu ancak top kalenin az farkla üzerinden auta çıktı.
32. dakikada ceza sahası dışından Diarra'nın sert şutunda top kaleci Nurullah'ta kaldı.
68. dakikada sağ kanattan topla buluşan Okan'ın pasında ceza sahası içinde Loshaj düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
83. dakikada Sambissa ceza sahası içi sağ çaprazından pasında topla buluşan Emir meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
Hakemler: Ümit Öztürk, Dinçer Demir, Tuncay Ercan
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Harun Alpsoy dk. 29), Oğuzhan Matur (Yusuf Can Esendemir dk. 73), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Mirza Cihan (Süleyman Koç dk. 45+2), Donkor, Çikalleshi (Metehan Altunbaş dk. 73), Candeias (Orkan Çınar dk. 73), Ivan, Ciss
Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Feyzi Yıldırım, Cem Güzelbay
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Okan Erdoğan (Yiğit Fidan dk. 89), Yunus Bahadır, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (Kerem Şen dk. 64), Diarra (Yusuf Ali Özer dk. 73), Emir Kaan Gültekin, Loshaj (Özcan Şahan dk. 89), Şeref Özcan (Sambissa dk. 64)
Yedekler: Alp Tutar, Enver Sarıalioğlu, Cham, İsa Dayaklı
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Loshaj (dk. 69), Emir Kaan Gültekin (dk. 83) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Candeias (Adanaspor), Dijlan, İsa, Yunus (İstanbulspor) - ADANA