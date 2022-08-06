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Adana spor haberi: Berk Yıldız, Adana Demirspor'da

Adana spor haberi: Berk Yıldız, Adana Demirspor'da

Adana haberi... SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'un Boluspor'a kiraladığı sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'un Boluspor'a kiraladığı sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Spor

Yeni Malatyaspor Adana Demirspor Berk Yıldız Boluspor Spor Haberler

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