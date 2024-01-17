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Adana Demirspor Türkiye Kupası'nda elendi

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Adana Demirspor, 24Erzincanspor'a penaltılarla yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti. Teknik sorumlular maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası 5'inci turunda Adana Demirspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'a penaltılarla elenerek kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer ile 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, maç trafiklerinin çok yoğun olduğu bir dönemde kupa maçı oynarken rotasyona gittiklerini belirtti.

Kadroda genellikle az süre alan, oynamayan oyuncuları görmek, hem de onlara hazırlamak amacıyla sahaya sürdüklerini fakat istediklerini alamadıklarını dile getiren Hoşfikirer, "Genellikle bir arada az oynamanın vermiş olduğu bir uyumsuzluk yaşadılar. Talihsiz bir gol yedik. Golün ardından attığımız bir gol var. Net gol, çünkü tekrarından da baktık ofsayt falan yok. Ayrıca bir penaltı pozisyonumuz vardı. O da es geçildi. Şunu söylemek istiyorum. Ben uzun yıllar futbolun içerisinde olan biriyim. İki yan hakem bir defa koşarken pozisyon hatası yapıyorlar. Bir hakem 100 metre yarışmacısı gibi kafasını öne eğip koşmaz. Hakem koşarken sahayı görür. 3 tane ofsayt kaçırdı. Allah'tan bir şey olmadı. Penaltılara uzayan maç bizim aleyhimize oldu. Tebrik etmekten başka ya çaremiz yok. Rakibimizi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

BÜLENT AKAN: TESTİLERDEN BİRİ KIRILACAKTI

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan ise rakiplerinin bir Süper Lig takımı Adana Demirspor olduğunu, maça iyi hazırlandıklarını, ne oynamaları gerektiğini bildiklerini ifade etti. Maçın istedikleri gibi de geçtiğini aktaran Akan, "2-0 öne geçtik. Daha sonra ligde çok önemli Kastamonu maçımız var. Son 10 dakika kala değişiklikler yaptık. Oyunu tutmak istedik fakat tutamadık, beceremedik. Sonuç itibarıyla kalite farkı da var, yüklendiler ve 2-2 oldu. Uzatmalar dengeli geçti. Penaltılarda da güzel bir rekabet oldu. Kaçıranın ya da atamayanın ya da kurtaranın kazanacağı bir maçtı. Testilerden biri kırılacaktı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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