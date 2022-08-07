Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Giresun deplasmanında 3 puanı 3 golle aldılar

Giresunspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı.

ADANA DEMİRSPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gökhan İnler, 28. dakikada Younes Belhanda ve 82. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Giresunspor'un gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ile 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.

ONYEKURU SİFTAH YAPTI

Adana Demirspor'da Gökhan İnler 1 gol 1 asistlik performansıyla parlarken, yeni transfer Henry Onyekuru da ilk maçında golle tanıştı.