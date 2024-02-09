Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak açıklamalarda bulundu.

Oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynadıklarını ve iyi pozisyonlara girdiklerini belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Son vuruşlarımız, son paslarımız eksik. Ama buna rağmen etkili bir oyunla başladık. Sonradan iki sıfır mağlup duruma düştük. Yani ilk 30 dakikayı müthiş oynayan takım son 10-15 dakikada hiç pozisyon yokken içeri 2-0 mağlup gittik. Tabii bu bizim için moral ve motivasyonun düştüğü anlar. Ama ikinci yarı hem oyunu riske ederek, hem de yaptığımız değişikliklerle iyi başladık. Yani kolay değil. Buna rağmen oyunu devam ettirmeyi sürdürdük. Evet yeni gelen arkadaşlarımız var. Yapılan transferlerle bana göre çok güçlü bir kadro oluşturduk. Bu güçlü kadronun antrenman yapıp, bir araya gelmesi gerekiyor. İşte dün gelen oyuncuları bugün oynattık. Fena da oynamadılar. İyi de mücadele ettiler. İki oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla sekiz tane yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı bir takım oyunu haline dönüşmemiz gerekiyor. Bu da bizim görevimiz ve kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Geldiğimizden beri hem beraberlik hem de mağlubiyetler var. Bunları, bu olumsuzluğu olumluya çevirecek şu anda kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek" dedi.

BARIŞ KANBAK: SAMİ HOCAMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak ise, "Bizim için çok önemli bir müsabakaydı. Ligdeki yerimizi belirleyici, Bundan sonraki hedefimizi, durumumuzu çizecek bir maçtı. Bugün kazandık ve maç fazlasıyla 4'üncü sıradayız. Bizim için çok keyif verici bir durum. Biz müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan bir takım değiliz ancak yakaladığımız fırsatları çok hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı başarabilen oyun yapısına sahibiz. Bu da rakiplerimiz için çok büyük bir tehdit. Bu yönümüzü geliştireceğiz, daha da iyiye gideceğiz. 3 haftadır Sami hocamız bizimle değil cezasından dolayı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Ayrıca bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.