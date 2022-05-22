Adana Demirspor'dan epik kapanış! Mario Balotelli attığı gol sayısıyla &quot;Bu kadarı fazla&quot; dedirtti - Haberler

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Adana Demirspor'dan epik kapanış! Mario Balotelli attığı gol sayısıyla "Bu kadarı fazla" dedirtti

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Mavi Şimşekler'de Mario Balotelli attığı 5 golle maça damga vurdu.

Adana Demirspor ile Göztepe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 70 kazandı.

BALOTELLI ŞOV YAPTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33, 36, 44, 61 ve 70. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti. Mavi Şimşekler'in diğer golleri ise 25. dakikada Atakan Çankaya (kendi kalesine) ve 45. dakikada Erhun Öztümer'den geldi.

ADANA DEMİRSPOR LİGİ 38 PUANLA TAMAMLADI

Bu galibiyetle, 5 maç sonra kazanan Adana Demirspor, ligi 38 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe, 28 puanda kaldı.

Haberler.com - Spor

Mario Balotelli, Adana Demirspor, Spor, Haberler

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