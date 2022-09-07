Adana Demirspor, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'nin yeni adresi Adana Demirspor oldu. Mavi Şimşekler, 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Gökhan Töre, sözleşmesinin sona ermesi ile siyah-beyazlı kulüpten ayrılmıştı. Deneyimli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Artem Dzyuba, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, yerli transferinde de hız kesmedi. Mavi Şimşekler, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre'yi renklerine bağladı. Mavi Şimşekler yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.