Adalet arayışındaki Galatasaray'a Fenerbahçe e-posta ile link yolladı! Şimdi herkesin gözü GS TV'de

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, GS TV'de 'Futbol için adalet' isimli bir programın yayınlanacağını ve burada tüm takımlara yapılan haksızlıkların gösterileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe, Başakşehir maçında penaltı beklediği pozisyonun linkini sarı-kırmızılı kulübe e-posta yoluyla yolladı. Şimdi herkes, Galatasaray'ın bu pozisyona ekranlarında yer verip vermeyeceğini merakla bekliyor.

Galatasaray'ın tüm takımlara yapılan hakem hatalarını GS TV'de göstereceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi.

FENERBAHÇE POZİSYONU GALATASARAY'A YOLLADI

Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür'ün haberine göre, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta penaltı beklediği bir pozisyonla ilgili çok konuşulacak bir harekete imza attı. Sarı-lacivertliler, haksızlığa uğrayan takımların pozisyonlarına GS TV'de yer vereceğini açıklayan Galatasaray'a penaltı pozisyonunun linkini e-posta ile yolladı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu mücadele, Galatasaray mücadelesi değil sadece. Biz, haksızlığa uğrayan her kulüp için onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu." ifadelerini kullanmıştı.