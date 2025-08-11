Ada Zorbozan, Letonya Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda 3. Oldu
Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde mücadele eden Ada Zorbozan, 233 (+17) gross skor ile 3. sırayı elde etti.
Letonya Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Ada Zorbozan, kızlar kategorisinde 3. oldu.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riga'daki Ozo Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 85 sporcu katıldı.
Kızlar kategorisinde yarışan Ada, 233 (+17) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor