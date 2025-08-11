Ada Zorbozan, Letonya Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda 3. Oldu

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde mücadele eden Ada Zorbozan, 233 (+17) gross skor ile 3. sırayı elde etti.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riga'daki Ozo Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Kızlar kategorisinde yarışan Ada, 233 (+17) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
