Acun Ilıcalı herkesi ters köşe yaptı! Spor Toto 1. Lig'in genç yıldızını Hull City'e transfer ediyor

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'dan Yunus Emre Çift'i transfer listesinin başına yazdı.

BU SEZON 22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Akşam'da yer alan habere göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Samsunspor'da sezonun parlayan yıldızlarından olan Yunus Emre Çift'i transfer etmek istiyor. Karadeniz ekibinde bu sezon 22 maçta forma giyen stoper oyuncusu, ligin çıkış yakalayan isimlerinden biri oldu.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Çift, söz konusu sezonda resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı. 2021-22'de ise 11. hafta sonrası bir anda takımın vazgeçilmezi haline gelen genç savunmacı, Samsunspor formasıyla toplam 22 maça çıktı ve 1729 dakika süre aldı.

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