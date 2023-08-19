Açılış kötü oldu! Attila Szalai, kendi kalesine attı, Hoffenheim kaybetti

Bundesliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golü Ozan Kabak'tan geldi. Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai, ilk maçında kendi kalesine gol attı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak ise ilk lig maçında golle tanıştı.