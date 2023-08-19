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Açılış kötü oldu! Attila Szalai, kendi kalesine attı, Hoffenheim kaybetti

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Bundesliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golü Ozan Kabak'tan geldi. Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai, ilk maçında kendi kalesine gol attı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak ise ilk lig maçında golle tanıştı.

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü Ozan Kabak kaydetti.

HOFFENHEIM EVİNDE KAYBETTİ

Bundeliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg ile kozlarını paylaştı. Prezero Arena'da oynanan maçı konuk ekip Freiburg 2-1 kazandı. Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Attila Szalai(K.K.) ve 45+3. dakikada Roland Sallai kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 50. dakikada Ozan Kabak'tan geldi.

OZAN KABAK İLK GOLÜNÜ ATTI

Hoffenheim forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk lig maçında golle tanıştı. Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Heidenheim'e konuk olacak. Freiburg ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Attila Szalai Fenerbahçe Bundesliga Spor Haberler

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