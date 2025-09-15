Dünyaca ünlü yıldızın kardeşi 90+8'de maçı aldı

Berke Özer'in ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldığı maçta, Lille 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

MBAPPE'NİN KARDEŞİNDEN ZAFER GOLÜ

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, sahasında Toulouse'u konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen maçta Toulouse, 50. dakikada Frank Magri ile öne geçti. 80. dakikada Alexis Vossah'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan konuk ekip karşısında Lille, 90. dakikada Nabil Bentaleb'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Maçın uzatma dakikalarında Kylian Mbappe'nin de kardeşi olan sahneye çıkan Ethan Mbappe, ağları havalandırarak Lille'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

BERKE ÖZER TAM SÜRE OYNADI

Milli kaleci Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca görev aldı. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Lille, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Toulouse ise 6 puanda kaldı.