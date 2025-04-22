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Abdülkerim Bardakcı'nın Konyasporlu Taraftarlarla Tartışması

Abdülkerim Bardakcı'nın Konyasporlu Taraftarlarla Tartışması
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi öncesinde Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı. Olay, Bardakcı'nın sahaya çıkmasıyla başladı ve tartışmayı Konyasporlu oyuncu Umut Nayir sonlandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi öncesi Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesini de Konyaspor'un forveti Umut Nayir önledi. Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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