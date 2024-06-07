A Milli Takımı, Polonya maçının hazırlıklarına devam ediyor
A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda mobilizasyon, kuvvet ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Ümit Milli Takım kadrosundan Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan da antrenmana katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi. Cenk Tosun'un doğum günü öncesinde kutlama yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.
Opalenica kasabasında teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
İdman, salonda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu çalışması yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Polonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan da antrenmana katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.
Bugün doğum günü olan Cenk Tosun için antrenman öncesinde kutlama yapıldı.
A Milli Takım, Polonya maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.