A Milli Takım, İspanya Maçı Öncesi Yürüyüş Yaptı

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yarın oynayacağı maç öncesinde Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te deplasmanda İspanya'ya konuk olacak. Bu mücadele öncesinde maçın oynanacağı La Cartuja Stadı'na gelen ay-yıldızlılar, kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra ise teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı.