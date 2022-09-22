A Milli Takım, tüm Türkiye'yi çıldırttı! İstifa çağrılarının ardı arkası kesilmiyor

A Milli Takım'ın Lüksemburg ile oynadığı maçta ortaya koyduğu performans tepki çekti. Sosyal medyada Stefan Kuntz'un takımın başına getirilmesinde önemli pay sahibi TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eleştiri yağmuruna tutuldu.

Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Türkiye, Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u ağırladı. Ay-yıldızlı takımın maçta 3 kez geri düşmesi büyük tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada sahadaki oyuna isyan eden futbolseverler, Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına getirilmesindeki en büyük aktörlerden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a tepki gösterdi. Alman hoca ve Altıntop istifaya çağrıldı.

B LİGİ'NE YÜKSELMEK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Uluslar C Ligi 1. Grup'ta lider konumda bulunan A Milli Takım, Lüksemburg maçı dahil olmak üzere kalan 2 müsabakasında 1 puan alması durumunda B Ligi'ne yükselecek.