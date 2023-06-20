A Milli Takım Galler'i 2-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ay-yıldızlıların Galler'i konuk ettiği karşılaşmayı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda izledi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN"

Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda seremoni töreni sırasında doğu alt tribününde dev bir Türk bayrağı açıldı. Yine güney alt tribününde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne atıf yapılarak 'Şanlı Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun' yazan ve üzerinde A Milli Takım futbolcularının yer aldığı dev bir pankartı açıldı.

AY-YILDIZLILARIN İKİ GOLÜ VAR'A TAKILDI

ERMENİSTAN BU DEFA LETONYA'YI YENDİ

D Grubu'nda Türkiye-Galler maçının yanı sıra Ermenistan-Letonya karşılaşması da oynandı. Üç gün önce Galler'i yenen Ermenistan bu defa da Letonya'yı mağlup etti. 2-1'lik sonuçla rakibini geçen Ermenistan 3 maç sonunda 6 puana ulaştı ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Ermenistan'ın gollerini Nazair Tiknizyan ve penaltıdan Tigran Barseghyan attı. Letonya'nın tek golü ise Styopa Mkrtchyan'dan geldi.