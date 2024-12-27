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A Milli Takım 2024'ü Başarıyla Tamamladı

A Milli Takım 2024'ü Başarıyla Tamamladı
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A Milli Futbol Takımı, 2024 yılında 15 maç oynayarak Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finaline yükseldi ve UEFA Uluslar A Ligi için play-off'a katılacak. Milliler, 2024 yılını 28. sırada tamamladı ve 10 farklı futbolcudan gol sevinci yaşandı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılında 15 karşılaşmaya çıktı. Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselirken, UEFA Uluslar A Ligi için ise play-off oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılını başarılı bir şekilde tamamladı. Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısının yanında, UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlarla da dikkat çekti.

15 maç oynadı

Milliler, 2024 yılı içerisinde 11'i resmi, 4'ü de özel olmak üzere toplam 15 karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlılar söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. A Milliler, bu mücadelelerde 19 gol atarken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final yaptı

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirdi ve tarihinde 3. kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Milliler; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer aldı. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 yenerken, ikinci mücadelede ise Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki son karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar gruptan ikinci olarak çıktı. A Milliler, son 16 turunda Avusturya engellini de 2-1 geçerken, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.

Avusturya'dan rövanşı aldı

Milliler, mart ayında özel maçta deplasmanda mücadele ettiği Avusturya'ya 6-1 kaybetti. Bu skorla taraftarları üzen kırmızı-beyazlılar rövanşı Avrupa Şampiyonası'nda aldı. Milli takım, Leipzig şehrinde Avusturya ile oynadıkları son 16 turu mücadelesini 2-1 kazanarak rakibini turnuva dışında bıraktı.

Uluslar A Ligi'ne yükselme maçı oynayacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden milli takım, iyi başladığı organizasyonda son maçta kaybettiği puanla gruptan direkt çıkma şansını kaybetti. Milliler, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile oynadı ve 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 toplayarak, ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, 2025 yılının mart ayında A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacak.

İzlanda deplasmanında ilk galibiyet

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile mücadele eden milliler, müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak bir ilki başardı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla dış sahada İzlanda'yı ilk kez mağlup etti.

19 gol, 10 farklı futbolcudan geldi

2024 yılında milli takımda 10 farklı futbolcu gol sevinci yaşarken, hücumda en etkili isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Aktürkoğlu, takımın en golcü oyuncusu oldu. Ay-yıldızlılarda Hakan Çalhanoğlu 3, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral 2'şer, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Cenk Tosun, Mert Müldür ve Samet Akaydin de 1'er gol kaydetti.

2024 yılını FIFA'da 28. sırada tamamladı

A Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 2024 yılını bin 537 puanla 28. sırada tamamladı. Milliler, 2024 yılının ilk duyurulan sıralamasında bin 505 puanla 35. basamakta yer almıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 yılında oynadığı maçlar şöyle:

Karadağ: 3 - Türkiye: 1

Türkiye: 0 - Galler: 0

İzlanda: 2 - Türkiye: 4

Türkiye: 1 - Karadağ: 0

Türkiye: 3 - İzlanda: 1

Galler: 0 - Türkiye: 0

Hollanda: 2 - Türkiye: 1

Avusturya: 1 - Türkiye: 2

Çekya: 1 - Türkiye: 2

Türkiye: 0 - Portekiz: 3

Türkiye: 3 - Gürcistan: 1

Polonya: 2 - Türkiye: 1

İtalya: 0 - Türkiye: 0

Avusturya: 6 - Türkiye: 1

Macaristan: 1 - Türkiye: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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