A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi'ne yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Vodafone, Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sultanlar Ligi'ni kapsayan 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen imza törenine; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, A Milli Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, Sultanlar Ligi'nde yer alan takımların oyuncuları, yöneticiler ve davetliler katıldı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: BİZ BİRLİKTE OLAMAZSAK BAŞARAMAYIZ

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun paydaşlarına teşekkür ederek, "Milletler Ligi'nde şampiyon olduk, dünya lideri olduk. İkinci ile aramızda 39,5 puan fark var. Bu bambaşka bir gurur. Avrupa şampiyonasında 2 finalimiz vardı, gözyaşımız vardı. Şimdi mutluluk gözyaşlarını yaşadık. Olimpiyata katılmak için 24 takımın katıldığı organizasyonda takımımız namağlup birinci oldu. Burada 2 ödül aldık. Hem olimpiyatlara katıldık hem de Dünya Kupası aldık. Ben bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Titiz bir çalışmayla dünya ve Avrupa'da en iyi lige sahip olan Türkiye ve dünya 1 numarası olan milli takımın, 3 yıl zirvede olacağına inanıyorum. Şimdi işimiz çok zor. Ben bunu evlatlarımın gözünün içine bakarak söylüyorum, biz dünya 1 numarasıyız ama orada durmak daha zor. Yine de sultanlarımız orada durmayı da en iyi şekilde başaracaktır. Filenin Sultanları burada, kulüp temsilcileri burada. Biz birlikte olmazsak başaramayız. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başardığı en büyük işlerden birisi, kulüp-federasyon ilişkilerinin bu seviyeye çıkması. Yolun başındayız ve daha güzel günler bizi bekliyor. İnşallah hep birlikte bu başarılara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR ELİMLE DEĞİL GÖVDEMLE GÖREVE HAZIRIM"

Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla birlikte düzenleyecek olmasına dair de değerlendirmelerde bulunan Üstündağ, şunları kaydetti: "Spor adamı olarak gurur ve mutluluk duydum. Ülkemiz için önemli. Hayırlı olsun. Genel kurulda 'Ben, şahsım ve ekibim yola çıkıyoruz, bir göreve talibiz. Telefonumuz hep açık' demiştik. Bu durum voleybol camiası için de geçerlidir, spor adamı olarak kapımı çalan herkes için geçerli. Ömrümü spora verdim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev yapan yöneticilerden biriyim. Kim ne zaman kapımı çalarsa, sonuna kadar elimle değil gövdemle göreve hazırım."

"GÜZEL BİR YIL GEÇİRDİK VE RAHAT UYUYORUM"

Çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Üstündağ, "Hayali, hedefi, heyecanı olmayan başaramaz. Bu camiada yol arkadaşım olan bütün paydaşlarda bunu gördüm. Zor olanı başardık, daha zorunu da başaracak güçteyiz. Bir önceki olimpiyatı 5'inci sırada tamamladık. Madalyayı kaçırdık. Ben hep bu sene gibi yaşamak istiyorum. Güzel bir yıl geçirdik ve rahat uyuyorum. Son topa kadar uyuyamıyordum ama ondan beri rahat uyuyorum. Bunları yapmak için çok çalışmak lazım. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

ENGİN AKSOY: TÜRKİYE'DE KADIN SPORUNA SAĞLANAN EN YÜKSEK VE KAPSAMLI SPONSORLUK ANLAŞMASI

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, bugüne kadar farklı spor dallarıyla sponsorluklar imzaladıklarını hatırlatarak, "Kadın voleybolu, tüm spor branşları arasında %58 ile en çok takip edilen ikinci branş. Tüketicilere göre Türkiye'nin en başarılı olduğu spor branşlarının başında %72 ile kadın voleybolu geliyor. Ülke olarak, voleybolda son derece başarılıyız. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyet kadınlarının yanında durmaktan gurur duyuyoruz. Voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz. Bu anlayışla, Sultanlar Ligi isim sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları'na 3 yıllığına ana sponsor olduk. Bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye'de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması" diye konuştu.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN: MİLLİ TAKIMA VE SULTANLAR LİGİ'NE SPONSOR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir spor sponsorluğuna imza atıyoruz. Türk kadınının gücünü dünyaya duyuran kadın sporcuların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş kadın sporcularına 11 yıl destek verdik. Milli takıma ve Sultanlar Ligi'ne sponsor olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

EDA ERDEM DÜNDAR: BU ANLAŞMA İKİ TARAF İÇİN DE İYİ OLACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, yapılan işbirliğinin çok değerli olduğunu aktararak, "Bu anlaşma iki taraf için de iyi olacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok önemli işlere imza attık. 3 önemli kupayı ülkemize getirdik. 3 yılık süreçte de çok önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz. Ailemize hoş geldiniz. Aynı yapıdaki iki markanın uzun soluklu işbirliği olacak" ifadelerini kullandı.

Yıllardır Türk kadın voleybolu için uğraştıklarını anlatan Eda, "Emeklerimizin karşılığını görmek mutlu ediyor. Hayaller bitmiyor, dünyanın bir numarasıyız. Evet burada kalmak daha önemli. Takım olarak hazırız. Çok fazla hayalim var. Olimpiyatlarda kürsüde olmak istiyoruz. Gözlerimi kapatınca orada olduğumu düşünüyorum. Sporun zirvesindesiniz. Tüm ülke sizin arkanızda. Orada kürsüde olduğumuzda olacakları düşünemiyorum. Umarım bunu başarabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.