A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen AeQuilibrim Cup turnuvasında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
Milliler, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşma, Cenova'da bulunan Pala Sport Salonu'nda oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki üçüncü ve son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak. - İSTANBUL